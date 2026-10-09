Si quieres saber a qué hora termina Conjunto Primavera en Arena CDMX, acá te damos el horario de su concierto del 9 de octubre.

La Ciudad de México estará llena de romanticismo con la presentación de Conjunto Primavera que estará de visita con su La Terapia Tour.

Horario del concierto de Conjunto Primavera en Arena CDMX

Así quedó el horario para ver en vivo a Conjunto Primavera en Arena CDMX este viernes 9 de octubre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Conjunto Primavera (Conjunto Primavera / Facebook)

Durante su show, Conjunto Primavera interpretará ante su público los mejores temas que ha lanzado en estos casi 50 años de carrera musical.

La velada contará con la agrupación Del Norte y el cantante venozolano Sanyer como artistas invitados.

Por ello, se espera un espectáculo lleno de gran música y romanticismo.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

Si viaja en transporte público, la mejor opción para llegar a la Arena CDMX es bajarse en la estación Ferrería que pertenece a la Línea 6 del Metro CDMX.

Una vez saliendo, únicamente tendrás que caminar por alrededor de cinco minutos dar con el recinto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.