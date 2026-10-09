Meme del Real alista un concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX este 9 de octubre en punto de las 20:30 horas.

El concierto tendrá una duración estimada de dos horas, por lo que el espectáculo terminará alrededor de las 22:30 horas.

Meme del Real continúa carrera solista con un concierto en el Teatro Metropólitan

El concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan forma parte de su Tour 2026 y tiene como principal objetivo presentar en vivo las canciones de su primer álbum como solista.

Se trata de La Montaña Encendida, álbum debut de larga duración que Meme lanzó a finales de 2025 y que representa una nueva etapa musical fuera de Café Tacvba.

El material fue coproducido junto a Gustavo Santaolalla y reúne influencias de géneros como la electrónica, el rock progresivo, los ritmos latinoamericanos, el bolero, la bachata y la música norteña.

Durante el concierto, Meme del Real llevará estas composiciones al escenario mediante una propuesta de carácter íntimo y narrativo, con canciones como Princesa, Tumbos y Embeces dentro del repertorio.

Meme del Real en Teatro Metropólitan (Meme del Real )

La presentación también representa una nueva oportunidad para encontrarse con el público capitalino, después de que su primer concierto como solista en el Teatro Metropólitan agotara las entradas.

Aquel espectáculo se realizó en febrero de 2026 y consiguió sold out, por lo que la demanda de sus seguidores llevó a programar una segunda presentación en el mismo recinto.

Después de esta nueva fecha en Ciudad de México, Meme continuará con su Tour 2026 por otras ciudades, incluyendo Guadalajara el 15 de octubre y Querétaro el 17 de octubre.