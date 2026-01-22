Prepárate para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero del 22 de enero.
La Reina del Pop en España, Marta Sánchez, regresa con un concierto de su gira de 40 aniversario a la CDMX.
Setlist del concierto de Marta Sánchez en La Maraka
El setlist de canciones para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka el 22 de enero, es este:
- Colgando en tus manos
- Desesperada
- Vivo por ella
- Arena y Sol
- Ay Haiti!
- De mujer a mujer
- Azúcar Amargo
- Abrázame
- Te sigo pensando
- Dime la verdad
- La belleza
- La que nunca se rinde
- Desconocida
- Amor perdido
- 21 días
- Quiero más de ti
- Soy yo
- Piénsame
- Te necesito
- Elévate
- Embrujada
- Profundo valor
- Hablando solos
- Nube de verano
- No te quiero más
Horario del concierto de Marta Sánchez en La Maraka
El horario confirmado para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka del 22 de enero quedó así:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:30 de la noche aproximadamente
Con 40 años de carrera, Marta Sánchez logró la fama como vocalista del grupo Olé Olé y se consolidó con su proyecto de solista.
Por lo que su concierto en La Maraka será bastante especial con sus mejores temas.
Telonero para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka
El concierto de Marta Sánchez en La Maraka no tiene telonero confirmado hasta el momento.
No obstante, los fans de la cante española podrán escuchar los grandes éxitos que ha ido lanzado durante cuatro décadas de carrera.