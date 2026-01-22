Prepárate para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero del 22 de enero.

La Reina del Pop en España, Marta Sánchez, regresa con un concierto de su gira de 40 aniversario a la CDMX.

Setlist del concierto de Marta Sánchez en La Maraka

El setlist de canciones para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka el 22 de enero, es este:

Colgando en tus manos

Desesperada

Vivo por ella

Arena y Sol

Ay Haiti!

De mujer a mujer

Azúcar Amargo

Abrázame

Te sigo pensando

Dime la verdad

La belleza

La que nunca se rinde

Desconocida

Amor perdido

21 días

Quiero más de ti

Soy yo

Piénsame

Te necesito

Elévate

Embrujada

Profundo valor

Hablando solos

Nube de verano

No te quiero más

Marta Sánchez (Marta Sánchez / Facebook)

Horario del concierto de Marta Sánchez en La Maraka

El horario confirmado para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka del 22 de enero quedó así:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche aproximadamente

Con 40 años de carrera, Marta Sánchez logró la fama como vocalista del grupo Olé Olé y se consolidó con su proyecto de solista.

Por lo que su concierto en La Maraka será bastante especial con sus mejores temas.

Telonero para el concierto de Marta Sánchez en La Maraka

El concierto de Marta Sánchez en La Maraka no tiene telonero confirmado hasta el momento.

No obstante, los fans de la cante española podrán escuchar los grandes éxitos que ha ido lanzado durante cuatro décadas de carrera.