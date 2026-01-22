Te decimos todo lo que debes saber del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, aquí el horario, setlist y telonero.

Gloria Trevi regresa al “Coloso de Reforma” en 2026 su tour La Fiesta.

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional será el jueves 22 de enero con este horario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Tras firmar un exitoso sold out con su concierto en el Auditorio Nacional, Gloria Trevi anunció una fecha más para el 21 de febrero de 2026.

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El setlist de canciones del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional sería el siguiente:

Mujer maravilla La noche El último beso Diosa de la noche Medusa Habla blah blah Gloria Grande Satisfecha Tu ángel de la guarda 20 Segundos / Cinco minutos Me río de ti Pruébamelo Zorra (Remix) No querías lastimarme / El recuento de los daños Me lloras Bésame aquí Q.e.p.d. El vuelo Ábranse perras A la madre Dr. Psiquiatra Las pequeñas cosas Vestida de azúcar Tú y yo Con los ojos cerrados Pelo suelto Como yo te amo Dancing Queen Todos me miran

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Telonero para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Por ahorita, no hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para el 22 de enero.

Sin embargo, se tiene previsto que sea un show en vivo espectacular con los grandes temas de Gloria Trevi.