Te decimos todo lo que debes saber del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, aquí el horario, setlist y telonero.
Gloria Trevi regresa al “Coloso de Reforma” en 2026 su tour La Fiesta.
Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
El concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional será el jueves 22 de enero con este horario:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Tras firmar un exitoso sold out con su concierto en el Auditorio Nacional, Gloria Trevi anunció una fecha más para el 21 de febrero de 2026.
Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
El setlist de canciones del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional sería el siguiente:
- Mujer maravilla
- La noche
- El último beso
- Diosa de la noche
- Medusa
- Habla blah blah
- Gloria
- Grande
- Satisfecha
- Tu ángel de la guarda
- 20 Segundos / Cinco minutos
- Me río de ti
- Pruébamelo
- Zorra (Remix)
- No querías lastimarme / El recuento de los daños
- Me lloras
- Bésame aquí
- Q.e.p.d.
- El vuelo
- Ábranse perras
- A la madre
- Dr. Psiquiatra
- Las pequeñas cosas
- Vestida de azúcar
- Tú y yo
- Con los ojos cerrados
- Pelo suelto
- Como yo te amo
- Dancing Queen
- Todos me miran
Telonero para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
Por ahorita, no hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para el 22 de enero.
Sin embargo, se tiene previsto que sea un show en vivo espectacular con los grandes temas de Gloria Trevi.