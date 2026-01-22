Te decimos todo lo que debes saber del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, aquí el horario, setlist y telonero.

Gloria Trevi regresa al “Coloso de Reforma” en 2026 su tour La Fiesta.

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional será el jueves 22 de enero con este horario:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche

Tras firmar un exitoso sold out con su concierto en el Auditorio Nacional, Gloria Trevi anunció una fecha más para el 21 de febrero de 2026.

Gloria Trevi
Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El setlist de canciones del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional sería el siguiente:

  1. Mujer maravilla
  2. La noche
  3. El último beso
  4. Diosa de la noche
  5. Medusa
  6. Habla blah blah
  7. Gloria
  8. Grande
  9. Satisfecha
  10. Tu ángel de la guarda
  11. 20 Segundos / Cinco minutos
  12. Me río de ti
  13. Pruébamelo
  14. Zorra (Remix)
  15. No querías lastimarme / El recuento de los daños
  16. Me lloras
  17. Bésame aquí
  18. Q.e.p.d.
  19. El vuelo
  20. Ábranse perras
  21. A la madre
  22. Dr. Psiquiatra
  23. Las pequeñas cosas
  24. Vestida de azúcar
  25. Tú y yo
  26. Con los ojos cerrados
  27. Pelo suelto
  28. Como yo te amo
  29. Dancing Queen
  30. Todos me miran
Gloria Trevi
Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Telonero para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Por ahorita, no hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para el 22 de enero.

Sin embargo, se tiene previsto que sea un show en vivo espectacular con los grandes temas de Gloria Trevi.

Gloria Trevi
Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)