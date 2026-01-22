Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario del jueves 22 de enero.

El tour La Fiesta de Gloria Trevi continúa en el Auditorio Nacional para el 2026.

Horario del concierto de Gloria Trevi en Auditorio Nacional

El concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional tendrá este horario para el 22 de enero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Para quienes no alcanzaron boletos para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, la cantante de Dr. Psiquiatra anunció una fecha más para el 21 de febrero 2026.

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Gloria Trevi?

Te contamos cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Gloria Trevi el 22 de enero.

La estación más cercana de Metro CDMX es Auditorio; sin embargo, esta se encuentra cerrada.

Por ello, deberás llegar con anticipación. Las opciones que vas en transporte público:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En caso de ir en automóvil, el Auditorio Nacional tiene servicio de estacionamiento con un costo de 200 pesos.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.