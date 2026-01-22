¿No sabes a qué hora termina el concierto de Marta Sánchez en La Maraka? Aquí te damos el horario del 22 de enero.

La gira del 40 aniversario de Marta Sánchez hará escala en la CDMX para un imperdible concierto.

Horario del concierto de Marta Sánchez en La Maraka

El horario del concierto de Marta Sánchez en La Maraka el 22 de enero quedó así:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche aproximadamente

Marta Sánchez (Marta Sánchez / Facebook)

Considerada la Reina del Pop en España, Marta Sánchez, festejará cuatro décadas de carrera dando un concierto en La Maraka.

La exvocalista de Olé Olé promete hacer cantar y bailar a todos sus fans cantando sus mejores éxitos como son:

Desesperada

Arena y sol

Dime la verdad

Soy yo

¿Cómo llegar a La Maraka para el concierto de Marta Sánchez?

Te explicamos cómo llegar a La Maraka para el concierto de Marta Sánchez, por si es la primera vez que visitas dicho recinto.

La estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3.

Cuando salgas deberás caminar por Eje 5 sur durante alrededor de 11 minutos hasta arribar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.