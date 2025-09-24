Si acudirás al concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre, te damos el setlist, horario y telonero.

La cantautora Kacey Musgraves- de 37 años de edad- estará de visita en la CDMX con su Latin América Tour 2025 para dar un concierto inolvidable.

Setlist de canciones para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre

De acuerdo a las más recientes presentaciones de Kacey Musgraves, este sería su setlist de canciones para el concierto en el Teatro Metropólitan:

Cardinal justified Butterflies good wife simple times Golden Hour Happy & Sad Lonely Weekend Lonely Millionaire It Is What It Is Follow Your Arrow Jade Green Slow Burn Space Cowboy Neon Moon (Brooks & Dunn cover) High Horse Deeper Well

Kacey Musgraves, ganadora Premios Grammy 2025 (AMY SUSSMAN / Getty Images via AFP)

Horario del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre

El horario para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre ya fue confirmado:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11 de la noche

Kacey Musgraves, cantante (Kacey Musgraves / Facebook)

No olvides que la dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.

La forma más rápida de llegar al recinto, si viajas en transporte público, es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro deberás por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia y caminar unos metros al Teatro Metropólitan.

Telonero del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre

El artista telonero para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan será Chiara Parravicini, de 29 años de edad.

Chiara Parravicini es una cantante argentina que cuenta con dos álbumes de estudio.

Chiara Parravicini, cantante (@chiara_parravicini / Instagram)







