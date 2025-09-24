Si acudirás al concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre, te damos el setlist, horario y telonero.

La cantautora Kacey Musgraves- de 37 años de edad- estará de visita en la CDMX con su Latin América Tour 2025 para dar un concierto inolvidable.

Setlist de canciones para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre

De acuerdo a las más recientes presentaciones de Kacey Musgraves, este sería su setlist de canciones para el concierto en el Teatro Metropólitan:

  1. Cardinal
  2. justified
  3. Butterflies
  4. good wife
  5. simple times
  6. Golden Hour
  7. Happy & Sad
  8. Lonely Weekend
  9. Lonely Millionaire
  10. It Is What It Is
  11. Follow Your Arrow
  12. Jade Green
  13. Slow Burn
  14. Space Cowboy
  15. Neon Moon (Brooks & Dunn cover)
  16. High Horse
  17. Deeper Well
Kacey Musgraves, ganadora Premios Grammy 2025
Kacey Musgraves, ganadora Premios Grammy 2025 (AMY SUSSMAN / Getty Images via AFP)

Horario del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre

El horario para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre ya fue confirmado:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora de inicio: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin del concierto: 11 de la noche
Kacey Musgraves, cantante
Kacey Musgraves, cantante (Kacey Musgraves / Facebook)

No olvides que la dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.

La forma más rápida de llegar al recinto, si viajas en transporte público, es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro deberás por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia y caminar unos metros al Teatro Metropólitan.

Telonero del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre

El artista telonero para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan será Chiara Parravicini, de 29 años de edad.

Chiara Parravicini es una cantante argentina que cuenta con dos álbumes de estudio.

Chiara Parravicini, cantante
Chiara Parravicini, cantante (@chiara_parravicini / Instagram)