Si acudirás al concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre, te damos el setlist, horario y telonero.
La cantautora Kacey Musgraves- de 37 años de edad- estará de visita en la CDMX con su Latin América Tour 2025 para dar un concierto inolvidable.
Setlist de canciones para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre
De acuerdo a las más recientes presentaciones de Kacey Musgraves, este sería su setlist de canciones para el concierto en el Teatro Metropólitan:
- Cardinal
- justified
- Butterflies
- good wife
- simple times
- Golden Hour
- Happy & Sad
- Lonely Weekend
- Lonely Millionaire
- It Is What It Is
- Follow Your Arrow
- Jade Green
- Slow Burn
- Space Cowboy
- Neon Moon (Brooks & Dunn cover)
- High Horse
- Deeper Well
Horario del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre
El horario para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan del 24 de septiembre ya fue confirmado:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora de inicio: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 11 de la noche
No olvides que la dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.
La forma más rápida de llegar al recinto, si viajas en transporte público, es bajarte en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.
Al salir del Metro deberás por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia y caminar unos metros al Teatro Metropólitan.
Telonero del concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan para el 24 de septiembre
El artista telonero para el concierto de Kacey Musgraves en Teatro Metropólitan será Chiara Parravicini, de 29 años de edad.
Chiara Parravicini es una cantante argentina que cuenta con dos álbumes de estudio.