Este 12 y 13 de noviembre al Estadio GNP Seguros llega la banda de rock mexicana Zoé en concierto.

Así que si eres de los que vas te tenemos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos del 12 y 13 de noviembre de Zoé en Estadio GNP Seguros y armes tu itinerario:

Apertura de puertas 7:00 de la noche

Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto

Telonero 12 de noviembre: Reyno

Telonero 13 de noviembre: Macario Martínez

Setlist de canciones: 28 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se prevé 2:00 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

La gira Memo Rex + Rexsexex de Zoé dice adiós a sus fans en la CDMX este 12 y 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto para los conciertos de Zoé, mismo que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.