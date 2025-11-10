La banda de rock mexicana Zoé llega este 12 y 13 de noviembre en sus últimas fechas para el Estadio GNP Seguro de la CDMX en concierto.
Conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros de los que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas 7:00 de la noche
- Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto
- Telonero 12 de noviembre: Reyno
- Telonero 13 de noviembre: Macario Martínez
- Setlist de canciones: 28 temas en vivo aproximadamente
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre
Zoé se presenta en concierto en el Estadio GNP Seguros este 12 y 13 de noviembre con su gira Memo Rex + Rexsexex.
Conciertos de Zoé con los que celebra el 20 aniversario de su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, así como su nueva música Rexsexex, tras 3 años de ausencia.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre sean:
- Memo Rex
- Vinyl
- Vía Láctea
- No me destruyas
- Corazón atómico
- Mrs. Nitro
- Nunca
- Paula
- Triste Sister
- Paz
- Rexsexex
- Solo
- Veneno
- No hay mal que dure
- Fin de semana
- Últimos días
- Karmadame
- SKR
- Campo de Fuerza
- Arrullo de estrellas
- Miel
- Labios rotos
- Azul
- Hielo
- The Room
- Luna
- Soñé
- Dead