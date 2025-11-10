La banda de rock mexicana Zoé llega este 12 y 13 de noviembre en sus últimas fechas para el Estadio GNP Seguro de la CDMX en concierto.

Conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros de los que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas 7:00 de la noche
  • Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero 12 de noviembre: Reyno
  • Telonero 13 de noviembre: Macario Martínez
  • Setlist de canciones: 28 temas en vivo aproximadamente

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre

Zoé se presenta en concierto en el Estadio GNP Seguros este 12 y 13 de noviembre con su gira Memo Rex + Rexsexex.

Conciertos de Zoé con los que celebra el 20 aniversario de su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, así como su nueva música Rexsexex, tras 3 años de ausencia.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre sean:

  1. Memo Rex
  2. Vinyl
  3. Vía Láctea
  4. No me destruyas
  5. Corazón atómico
  6. Mrs. Nitro
  7. Nunca
  8. Paula
  9. Triste Sister
  10. Paz
  11. Rexsexex
  12. Solo
  13. Veneno
  14. No hay mal que dure
  15. Fin de semana
  16. Últimos días
  17. Karmadame
  18. SKR
  19. Campo de Fuerza
  20. Arrullo de estrellas
  21. Miel
  22. Labios rotos
  23. Azul
  24. Hielo
  25. The Room
  26. Luna
  27. Soñé
  28. Dead