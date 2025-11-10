La banda de rock mexicana Zoé llega este 12 y 13 de noviembre en sus últimas fechas para el Estadio GNP Seguro de la CDMX en concierto.

Conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros de los que ya te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas 7:00 de la noche

Hora de los conciertos: 9:00 de la noche en punto

Telonero 12 de noviembre: Reyno

Telonero 13 de noviembre: Macario Martínez

Setlist de canciones: 28 temas en vivo aproximadamente

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre

Zoé se presenta en concierto en el Estadio GNP Seguros este 12 y 13 de noviembre con su gira Memo Rex + Rexsexex.

Conciertos de Zoé con los que celebra el 20 aniversario de su álbum Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea, así como su nueva música Rexsexex, tras 3 años de ausencia.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Zoé en Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de noviembre sean: