Este 12 y 13 de noviembre la banda británica de rock Stereolab llega en concierto al Foro Indie Rocks de la CDMX.

Así que prepárate y llega a tiempo con todos los detalles del horario y hora en la que terminan los conciertos del 12 y 13 de noviembre de Stereolab en Foro Indie Rocks:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero 12 de noviembre: Progreso Nacional vs Sebastián Rojas

Telonero 13 de noviembre: Escuela de aviación

Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 9:30 de la noche

Stereolab llega en concierto al Foro Indie Rocks el 12 y 13 de noviembre

El estilo easy-listening de los 50 y 60 de la banda de rock Stereolab llega en concierto al Foro Indie Rocks este 12 y 13 de noviembre.

Conciertos de Stereolab que son de los más esperados del mes con venta de boletos totalmente agotadas en Foro Indie Rocks.

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niños Héroes, ambas de la Línea 3.