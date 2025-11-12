El grupo británico de rock Stereolab llega este 12 y 13 de noviembre en concierto al Foro Indie Rocks de la CDMX.

Conciertos de Stereolab en el Foro Indie Rocks de lo cuales te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento en los show en vivo:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero 12 de noviembre: Progreso Nacional vs Sebastián Rojas

Telonero 13 de noviembre: Escuela de aviación

Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist para los conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks del 12 y 13 de noviembre

El Foro Indie Rocks recibe con dos fechas en concierto y con sold out a la banda británica Stereolab este 12 y 13 de noviembre.

Conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks que prometen ser inolvidables con lo mejor de la música de la banda que surgió en 1990.

Se espera que los posibles temas en setlist de canciones para los conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks del 12 y 13 de noviembre sean los siguientes: