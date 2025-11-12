El grupo británico de rock Stereolab llega este 12 y 13 de noviembre en concierto al Foro Indie Rocks de la CDMX.
Conciertos de Stereolab en el Foro Indie Rocks de lo cuales te tenemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento en los show en vivo:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero 12 de noviembre: Progreso Nacional vs Sebastián Rojas
- Telonero 13 de noviembre: Escuela de aviación
- Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist para los conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks del 12 y 13 de noviembre
El Foro Indie Rocks recibe con dos fechas en concierto y con sold out a la banda británica Stereolab este 12 y 13 de noviembre.
Conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks que prometen ser inolvidables con lo mejor de la música de la banda que surgió en 1990.
Se espera que los posibles temas en setlist de canciones para los conciertos de Stereolab en Foro Indie Rocks del 12 y 13 de noviembre sean los siguientes:
- Aerial Troubles
- Mystical Plosives
- Motoroller Scalatron
- Vermona F Transistor
- Peng! 33
- The Flower Called Nowhere
- Melodie Is a Wound
- If You Remember I Forgot How to Dream Pt. 1
- If You Remember I Forgot How to Dream Pt. 2
- Miss Modular
- Household Names
- Esemplastic Creeping Eruption
- Percolator
- Electrified Teenybop!
- The Way Will Be Opening
- Immortal Hands
- Cybele’s Reverie