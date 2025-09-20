La banda de rock chilena Los Bunkers llega en concierto al Centro Cívico Ecatepec en el Estado de México este 20 de septiembre.
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente
La gira Acústica 2025 de la banda de rock chilena Los Bunkers llega este fin de semana, sábado 20 de septiembre en el Centro Cívico Ecatepec en concierto.
Concierto del que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec de este 20 de septiembre sean:
- No me hables de sufrir
- Yo sembré mis penas de amor en tu jardín
- Las cosas que cambié y dejé por ti
- Bajo los árboles
- Calles de Talcahuano
- Canción para mañana / Al final de este viaje en la vida
- Me muelen a palos
- Entre mis brazos
- Rey
- Llueve sobre la ciudad
- El hombre es un continente
- Si estás pensando mal de mí
- Noviembre
- La velocidad de la luz
- Una nube cuelga sobre mí
- Nada nuevo bajo el sol
- Miño
- Ven aquí
- Bailando solo