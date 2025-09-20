La banda de rock chilena Los Bunkers llega en concierto al Centro Cívico Ecatepec en el Estado de México este 20 de septiembre.

Setlist de canciones, horario y telonero para verlos este sábado 20 de septiembre:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist para el concierto de Los Bunkers en Centro Cívico Ecatepec el 20 de septiembre

La gira Acústica 2025 de la banda de rock chilena Los Bunkers llega este fin de semana, sábado 20 de septiembre en el Centro Cívico Ecatepec en concierto.

Concierto del que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec de este 20 de septiembre sean: