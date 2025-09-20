El Centro Cívico Ecatepec del Estado de México recibirá en concierto a la banda de rock chilena Los Bunkers este

Así que prepárate para ver a Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec con el horario y hora en la que termina el concierto.

Horario y hora en la que termina el concierto de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec del 20 de septiembre

Para que armes tu itinerario en el concierto de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec del 20 de septiembre te tenemos los detalles del horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Los Bunkers se presentan en concierto en el Centro Cívico Ecatepec hoy 20 de septiembre

La banda de rock chilena Los Bunkers llega en concierto al Centro Cívico Ecatepec este 20 de septiembre.

Concierto de Los Bunkers que forma parte de su esperada gira Acústica 2025 con lo mejor de su música en vivo.

Por que se espera que el concierto de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec tenga una duración de 2 horas con un setlist de canciones de 20 temas.

Los Bunkers (Instagram | Los Bunkers)

Recuerda que el Centro Cívico Ecatepec es el recinto donde se presentan Los Bunkers, mismo que se ubica en la Insurgentes Esquina, Calle Nicolás Bravo sin número de la colonia La Palma en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto de Los Bunkers en el Centro Cívico Ecatepec hoy 20 de septiembre.