Concierto de La Mosca y Kapanga en CDMX cambia de sede y estos son los detalles que deben saber.

Las Mosca y Kapanga se presentaría en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, pero el concierto se pasó para otro recinto de la CDMX.

Concierto de La Mosca y Kapanga en CDMX cambia de sede

Ocesa informó el 25 de febrero que el concierto de La Mosca y Kapanga cambiaría de sede por cuestiones de logística.

Ahora el concierto de La Mosca y Kapanga será:

Fecha: Jueves 26 de marzo

Lugar: Foro Puebla, CDMX

Horario: 8:30 de la noche

“Informamos al público que debido a circunstancias de logística ajenas a la organización y a los artistas, el concierto de La Mosca y Kapanga cambiará de sede; ahora se llevará a cabo en el Foro Puebla en la misma fecha: 26 de marzo” Ocesa

El Foro Puebla se ubica en la calle Puebla, colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Todos los boletos adquiridos para el concierto de la Mosca y Kapanga en el Pabellón Oeste serán válidos para el nuevo recinto.

Concierto de La Mosca y Kapanga cambia de lugar (Instagram/@lamoscaoficial y)

Así puedes pedir tu reembolso del concierto de La Mosca y Kapanga

Si adquiriste boletos para La Mosca y Kapanga no es necesario que hagas ningún movimiento en Ticketmaster, ya que tus boletos son válidos para el Foro Puebla.

Pero, si deseas que te reembolsen tu boleto, puedes hacer la petición en la página de Ticketmaster.

Si adquiriste tu boleto en la taquilla o centro Ticketmaster, puedes acudir con el boleto físico para solicitar el reembolso 48 horas después de que se anuncie el cambio.

Es decir, puedes solicitar tu reembolso a partir del lunes 2 de marzo .

Si la compra fue por internet, puedes solicitar la devolución de tu boleto en Ticketmaster y te devolverán tu dinero en los siguientes 30 días hábiles o según las políticas de tu banco.

Por lo pronto, el concierto de La Mosca y Kapanga se llevará con normalidad en CDMX así como sus otros concierto en México:

27 de marzo: Tecate Pal Norte en Nuevo León

28 de marzo: San Luis Potosí

29 de marzo: Foro Independencia en Guadalajara