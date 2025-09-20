¿Acudirás al concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo? Acá te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 20 de septiembre.
La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5to Patio festejarán el 35 aniversario de su álbum El Circo dando un concierto a sus fans.
Setlist de canciones para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo del 20 de septiembre
El posible setlist de canciones para del concierto de La Maldita Vecindad del 20 de septiembre en el Velódromo, sería este:
- Solín
- Quinto Patio Ska
- Un gran circo
- Pata de perro
- Música guerrera
- Toño
- Lo pasado, pasado(José José cover)
- Los agachados(Tin Tan cover)
- Mujer
- Bailando
- Supermercado
- Esta Tarde vi llover
- Mare
- Un poco de sangre
- Morenaza
- Querida
- Crudelia
- Don Palabras
- Pachuco
- Kumbala / La boa
Horario del concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo para el 20 de septiembre
El concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico de CDMX para el 20 de septiembre tendrá los siguientes horarios:
- Hora de inicio: 8:00 de la noche
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche
La dirección del Velódromo Olímpico es: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.
Lo más recomendable es bajarse en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.
Telonero para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo del 20 de septiembre
No hay un telonero confirmado para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo.
Sin embargo, La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5to Patio anunciaron que tendrán de invitadas a estas bandas:
- Godwana
- UnPerro andaluz
- Sangre María
Por tal motivo, se espera que la presentación en vivo de La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico sea memorable.
La banda interpretará sus mejores éxitos para una noche llena de ska y rock.