¿Acudirás al concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo? Acá te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 20 de septiembre.

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5to Patio festejarán el 35 aniversario de su álbum El Circo dando un concierto a sus fans.

Setlist de canciones para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo del 20 de septiembre

El posible setlist de canciones para del concierto de La Maldita Vecindad del 20 de septiembre en el Velódromo, sería este:

Solín Quinto Patio Ska Un gran circo Pata de perro Música guerrera Toño Lo pasado, pasado(José José cover) Los agachados(Tin Tan cover) Mujer Bailando Supermercado Esta Tarde vi llover Mare Un poco de sangre Morenaza Querida Crudelia Don Palabras Pachuco Kumbala / La boa

La Maldita Vecindad. (Graciela López / Cuartoscuro)

Horario del concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo para el 20 de septiembre

El concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico de CDMX para el 20 de septiembre tendrá los siguientes horarios:

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche

La dirección del Velódromo Olímpico es: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Lo más recomendable es bajarse en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

Telonero para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo del 20 de septiembre

No hay un telonero confirmado para el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo.

Sin embargo, La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5to Patio anunciaron que tendrán de invitadas a estas bandas:

Godwana

UnPerro andaluz

Sangre María

Por tal motivo, se espera que la presentación en vivo de La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico sea memorable.

La banda interpretará sus mejores éxitos para una noche llena de ska y rock.