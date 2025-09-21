¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo? Te damos el horario del 20 de septiembre.

La Maldita Vecindad celebrará el 35 aniversario de su álbum El Circo con un inolvidable concierto en CDMX.

Horario del concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo, 20 de septiembre

El concierto de La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico para el 20 de septiembre, tendrá estos horarios:

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche

Así que ya tienes todo listo para armar tu llegada y regreso a casa después de escuchar en vivo a La Maldita Vecindad.

De acuerdo con las redes sociales de La Maldita Vecindad, en el concierto habrá estas bandas invitadas:

Gondwana

UnPerro Andaluz

Sangre María

Cabe señalar que el precio de los boletos para el concierto de La Maldita Vecindad va de los 915 a los mil 830 pesos en Ticketmaster.

Se espera que el concierto de La Maldita Vecindad sea uno de los más memorables para los fans de la banda que cantará sus mejores éxitos.

La Maldita Vecindad. (Graciela López / Cuartoscuro)

¿Cómo llegar al Velódromo para el concierto de La Maldita Vecindad del 20 de septiembre?

Si es la primera vez que asistes al Velódromo Olímpico, acá te decimos cómo llegar para que no te pierdas este 20 de septiembre a La Maldita Vecindad.

El recinto tiene la siguiente dirección, toma nota: Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

En caso de que vaya en transporte público, lo más recomendable es que te bajes en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

Al bajarte, solo deberás caminar unos pasos para dirigirte a la entrada del Velódromo Olímpico.