¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Kendrick Lamar en Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 23 de septiembre.

El rapero Kendrick Lamar -de 38 años de edad- llegará a CDMX con su Grand National Tour.

Horario del concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros para el 23 de septiembre

Este es el horario del 23 septiembre para el concierto de Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Evento telonero: 7:45 a 8:30 de la noche

Hora de inicio: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 11:00 de la noche

Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl 2025 (GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP)

Toma en cuenta que los teloneros para el show en vivo de Kendrick Lamar serán CA7RIEL & Paco Amoroso.

El dúo argentino dejará todo dispuesto para que Kendrick Lamar suba al escenario.

Cabe señalar que se reportó que la venta de boletos para Kendrick Lamar no fue la esperada.

Aunque el cantante de Humble es una figura internacional, no pudo firmar un sold out en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Kendrick Lamar?

Te decimos cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Kendrick Lamar del 23 de septiembre.

Si viajas en transporte público, la forma más rápida es bajarte en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

De ahí tendrás que unos cuantos metros caminar hacia el recinto.

En caso de que viajes en automóvil podrás dejar tu vehículo en las puertas 7,8,9 y 15 del Estadio GNP Seguros.

El único requisito es llegar con bastante tiempo al lugar del evento, ya que habrá alta demanda.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.