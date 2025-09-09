El cantante surcoreano de 31 años de edad, Kim Jong-in mejor conocido como KAI de EXO llega en concierto solitario al Pepsi Center WTC de la CDMX hoy 9 de septiembre.

Así que si eres de los Eri que no te perderás de ver a KAI, te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para su concierto en el Pepsi Center WTC.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de KAI en el Pepsi Center WTC del 9 de septiembre

El idol KAI llega hoy martes 9 de septiembre en concierto al Pepsi Center WTC y lo que necesitas saber del setlist de canciones, horario y telonero, te lo dejamos a continuación:

Check In VIP: 4:00 de la tarde

Puertas VIP: 6:40 pm

Soundcheck VIP: 7:00 de la noche

Puertas generales: 7:30 pm

Hora: 9:00 de la noche en punto

Fotos VIP: Al término del concierto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

EXO-L ¡Nos vemos mañana en 2025 KAI SOLO CONCERT TOUR KAION IN MEXICO CITY!🐻❤️‍🔥

📌El paquete VIP se entregará al final. pic.twitter.com/GLAO8ZfvHl — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) September 8, 2025

Posible setlist de canciones para concierto de KAI de EXO en el Pepsi Center WTC del 9 de septiembre

Hoy martes 9 de septiembre es el esperado concierto en solitario de KAI en el Pepsi Center WTC.

Concierto de KAI de EXO que forma parte de su gira mundial KAION y que lo trae de regreso a México tras su paso en SMTOWN México 2025.

Por lo que KAI en el Pepsi Center WTC es uno de los concierto del k-pop que promete traer lo mejor de su música en solitario, además de que también estará interpretando éxitos de su boyband EXO.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de KAI en el Pepsi Center WTC del 9 de septiembre serían: