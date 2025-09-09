El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe hoy 9 de septiembre al cantante surcoreano de 31 años de edad, Kim Jong-in mejor conocido como KAI de EXO en concierto.

Así que prepara tu llegada y hasta regreso a casa para el concierto de KAI en el Pepsi Center WTC con el horario y hora en la que termina el show del idol.

Horario y hora en la que termina el concierto de KAI en el Pepsi Center WTC de hoy 9 de septiembre

Arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de KAI en el Pepsi Center WTC de hoy 9 de septiembre, a continuación todos los detalles:

Check In VIP: 4:00 de la tarde

Puertas VIP: 6:40 pm

Soundcheck VIP: 7:00 de la noche

Puertas generales: 7:30 pm

Hora: 9:00 de la noche en punto

Fotos VIP: Al término del concierto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Duración: Aproximadamente 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

KAI llega al Pepsi Center WTC en concierto hoy 9 de septiembre

Hoy martes 9 de septiembre llega el idol surcoreano KAI en concierto al Pepsi Center WTC de la CDMX.

Concierto de KAI que lo trae por primera vez a México de manera solitaria para suerte de los Eri.

Esto como parte de la gira mundial de conciertos llamada KAION del cantante KAI y que promete tener lo mejor de su música en solitario.

Así como también KAI estará interpretando en su setlist de canciones algunos de los más famosos temas de EXO.

Concierto de KAI en Pepsi Center WTC (KAI)

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar como se debe de los conciertos de KAI en el Pepsi Center WTC este 9 de septiembre.