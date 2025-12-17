No te pierdas el concierto de Javier Corcobado en México 2026, te damos el precio de boletos y preventa para Teatro Metropólitan.

El escritor y músico, Javier Corcobado, conmemorará sus 40 años de carrera con un concierto especial en la CDMX.

Fecha: jueves 30 de abril 2026

Hora: 8:30 de la noche

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Por confirmar

Concierto de Javier Corcobado en México 2026 (JAVIER CORCOBADO / Facebook)

Precio de boletos para el concierto de Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan 2026

De momento, no hay precio oficial de boletos para el concierto de Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan.

Se espera que el costo de las entradas sea de entre 800 a 4 mil pesos.

Todo dependerá de la zona que se elija del Teatro Metropólitan de la CDMX.

La celebración del 40 aniversario de Javier Corcobado coincide con el lanzamiento de su vigésimo álbum, “Solitud y Soledad”.

Se trata de una producción doble de 20 canciones, por un lado Solitud son 10 temas nuevos, mientras que Soledad revisita piezas con duetos de Javier Corcobado.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan?

Si quieres boletos para ver a Corcobado en México 2026 en el Teatro Metropólitan, acá te decimos cuándo es la preventa, que será vía Ticketmaster:

Preventa Banamex: viernes 19 de diciembre a las 11:00 de la mañana

Venta general: sábado 20 de diciembre a las 11:00 de la mañana

Usuarios con tarjeta Banamex podrán diferir sus boletos a 3 meses sin intereses, en compras a partir de los 3 mil pesos.