Te contamos quién es Javier Corcobado, músico y escritor español que visitará México.

Para celebrar sus 40 años de carrera, Javier Corcobado dará un especial concierto a sus fans.

¿Quién es Javier Corcobado?

Javier Corcobado es un músico, poeta y escritor español.

A lo largo su carrera, Javier Corcobado ha lanzado 20 álbumes y colaborado con artistas internacionales.

Javier Corcobado (JAVIER CORCOBADO / Facebook)

¿Cuántos años tiene Javier Corcobado?

En la actualidad, Javier Corcobado tiene 62 años de edad. Nació el 30 de julio de 1963 en Fráncfort del Meno, Alemania.

¿Quién es la esposa de Javier Corcobado?

Se sabe que Javier Corcobado tiene una relación con Aintzane Aranguena, artista visual y música experimental.

¿Qué signo zodiacal es Javier Corcobado?

Por su fecha de nacimiento, Javier Corcobado pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Javier Corcobado?

Se desconoce si Javier Corcobado tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Corcobado?

No se sabe cuál es el grado de estudios de Javier Corcobado, aunque ha tenido una amplia carrera en la música y la literatura.

¿En qué ha trabajado Javier Corcobado?

La carrera de Javier Corcobado inició desde 1985 participando en grupos como 429 Engaños y Mar Otra Vez.

Posteriormente, estaría con Demonios tus ojos donde produciría un disco homónimo.

Hacia 1989, Corcobado lanzaría su primer disco en solitario llamado Agrio Beso.

Entre 1991 a 1995, Javier Corcobado formaría la banda Corcobado y Los Chatarreros de Sangre y Cielo.

Los discos más conocidos de Javier Corcobado son:

Fiesta del diablo y el cerdo / No he olvidado cómo jugar embarrado (1985)

Edades de óxido (1986)

Algún paté venenoso (1987)

Tormenta de tormento (1991)

Suceso (1991)

Ritmo de sangre (1993)

Boleros enfermos de amor, Vol. 1 (1993)

(1993) Arco iris de lágrimas (1995)

Parole (1995)

Boleros enfermos de amor, Vol. 2 (1996)

(1996) Diminuto cielo (1996)

(1996) Corcobator (1999)

(1999) Fotografiando al corazón (2003)

(2003) Editor de sueños (2006)

(2006) A Nadie (2009)

(2009) Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad (2011)

(2011) Te estoy queriendo tanto (2012)

Mujer y Victoria (2016)

Somos Demasiados (2019)

Soledad y Solitud (2025)

Como escritor, estos son los poemas y novelas que ha escrito Javier Corcobado:

Chatarra de sangre y cielo (Poemario, 1990)

El sudor de la pistola 13 (Poemario, 1996)

El amor no está en el tiempo (Novela, 2005)

Yo quisiera ser un perro. Poesía Completa (1991-2007)

El Gaviero Ediciones, 2007

Cartas a una revista pornográfica viuda (2009)

La música prohibida (2023)

Javier Corcobado visitará en México 2026 para dar un concierto en el Teatro Metropólitan

Se dio a conocer que Javier Corcobado visitará en México 2026.

El cantante español estará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México:

Fecha: jueves 30 de abril 2026

Hora: 8:30 de la noche

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Por confirmar

La celebración del 40 aniversario de Javier Corcobado coincide con el lanzamiento de su vigésimo álbum, “Solitud y Soledad”.

Se trata de una producción doble de 20 canciones, por un lado Solitud son 10 temas nuevos, mientras que Soledad revisita piezas con duetos de Javier Corcobado.