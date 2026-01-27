La banda canadiense de rock instrumental y post-rock Godspeed You! Black Emperor llega en concierto al Foro Indie Rocks este 27 y 28 de enero.

Concierto de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles del setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Sede: Foro Indie Rocks (Sala A)

Telonero: La bruja de Texcoco

Setlist de canciones: 9 temas aproximadamente

El Foro Indie Rocks de la CDMX recibe con dos fechas en concierto, el 27 y 28 de enero a Godspeed You! Black Emperor.

Conciertos de Godspeed You! Black Emperor que forma parte de su gira Liberation Winter of ’26 que promete ser un show del post rock, la experimentación y grandes visuales para el deleite de los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks sean los siguientes: