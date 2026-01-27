La banda canadiense de rock instrumental y post-rock Godspeed You! Black Emperor llega en concierto al Foro Indie Rocks este 27 y 28 de enero.
Concierto de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks de los cuales ya les tenemos a los fans los detalles del setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Sede: Foro Indie Rocks (Sala A)
- Telonero: La bruja de Texcoco
- Setlist de canciones: 9 temas aproximadamente
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks del 27 y 28 de enero
El Foro Indie Rocks de la CDMX recibe con dos fechas en concierto, el 27 y 28 de enero a Godspeed You! Black Emperor.
Conciertos de Godspeed You! Black Emperor que forma parte de su gira Liberation Winter of ’26 que promete ser un show del post rock, la experimentación y grandes visuales para el deleite de los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks sean los siguientes:
- Hope Drone
- Sun Is A Hole Sun Is Vapors
- Babys In A Thundercloud
- Raindrops Cast In Lead
- Fire At Static Valley
- Pale Spectator Takes Photographs / Grey Rubble – Green Shoots
- Chart #3
- World Police And Friendly Fire
- The Sad Mafioso