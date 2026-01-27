El Foro Indie Rocks recibe a la banda canadiense de rock instrumental y post-rock Godspeed You! Black Emperor en concierto este 27 y 28 de enero.

Así que prepárense y no se pierdan de nada con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 27 y 28 de enero de Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rocks:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Sede: Foro Indie Rocks (Sala A)

Telonero: La bruja de Texcoco

Setlist de canciones: 9 temas aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor 9:00 de la noche

Godspeed You! Black Emperor en Foro Indie Rock

La gira Liberation Winter of ’26 de Godspeed You! Black Emperor llega al Foro Indie Rock de la CDMX con dos fechas en concierto para 27 y 28 de enero.

Conciertos de Godspeed You! Black Emperor en el Foro Indie Rock del cual en su primera fecha ya está agotado, mientras que si aún no tiene tus boletos aún quedan entradas de:

Balcón Lateral: $1,200.00

Balcón Central: $1,430.00

Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niños Héroes, ambas de la Línea 3.