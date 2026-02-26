El concierto de Elefante en el Auditorio Nacional será este 26 de febrero para celebrar su 30 aniversario.
Por lo que te damos el setlist, horario y telonero para este concierto de Elefante en el Auditorio Nacional para este 26 de febrero 2026.
Setlist concierto de Elefante en el Auditorio Nacional
De acuerdo con las más recientes presentaciones de Elefante, este sería su setlist para el concierto en el Auditorio Nacional este 26 de febrero:
- “Así es la vida”
- “De la noche a la mañana”
- “Mentirosa”
- “Durmiendo con la luna”
- “Ángel”
- “La condena”
- “Sabor a chocolate”
- “El abandono”
- “La historia sin fin”
- “Píntame de azul”
- “Mariposas en el cielo”
- “Junto a ti”
- “La que se fue”
- “Contigo”
- “Si tú quieres”
- “Piérdete conmigo”
- “Qué noche la de anoche”
- “De noche a la mañana”
- “Morir y renacer”
- “El color de tus ojos”
Horario del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional para el 26 de febrero 2026 sería este:
- Apertura de puertas: 6:30 a 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 u 11:00 de la noche aproximadamente
Telonero concierto de Elefante en el Auditorio Nacional
No se ha confirmado el telonero para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional este 26 de febrero.
Sin embargo, se espera una espectáculo nostálgico para la banda que está cumpliendo 30 años de carrera.