Prepárate para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 de febrero.
La cantante Shakira, de 49 años, firmará un exitoso Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con su último concierto en CDMX, previo a su show gratuito en el Zócalo el 1 de marzo.
Setlist concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros
De acuerdo con las más recientes presentaciones de Shakira, este sería su setlist para el concierto en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico (Milan + Sasha)
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Día de enero
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
Los show de Shakira suelen tener interludios con videos y elemento de sus mejores temas, por lo que será un show inolvidable para los verdaderos fans.
Horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros
El horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros para el 27 de febrero 2026 sería este:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas o 2:30 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 o 11:30 de la noche aproximadamente
Telonero concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros
No se ha confirmado el telonero para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 27 de febrero.
Sin embargo, se espera una show espectacular de la cantante colombiana quien logró con su gira hacer historia en México.