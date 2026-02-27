Prepárate para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 de febrero.

La cantante Shakira, de 49 años, firmará un exitoso Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con su último concierto en CDMX, previo a su show gratuito en el Zócalo el 1 de marzo.

Setlist concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo con las más recientes presentaciones de Shakira, este sería su setlist para el concierto en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero:

La fuerte

GIRL LIKE ME

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico (Milan + Sasha)

Copa vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Día de enero

Suerte (Whenever, Wherever)

Waka Waka (Esto es África)

Loba

BZRP Music Sessions #53

Shakira, cantante y compositora de Colombia (Ig: @shakira)

Los show de Shakira suelen tener interludios con videos y elemento de sus mejores temas, por lo que será un show inolvidable para los verdaderos fans.

Horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros

El horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros para el 27 de febrero 2026 sería este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas o 2:30 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 o 11:30 de la noche aproximadamente

Shakira, cantante. (@shakira)

Telonero concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros

No se ha confirmado el telonero para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros del 27 de febrero.

Sin embargo, se espera una show espectacular de la cantante colombiana quien logró con su gira hacer historia en México.