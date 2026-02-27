¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 27 de febrero.
Shakira, de 49 años, dará el último concierto en el Estadio GNP Seguros de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Horario para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros
El horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros para el 27 de febrero 2026, sería el siguiente:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas o 2:30 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 o 11:30 de la noche aproximadamente
A lo largo de show en vivo, Shakira interpretará sus mejores temas, aquellos que la han consolidado como un ícono de la música latinoamericana.
Con su concierto en el Estadio GNP Seguros del 27 de febrero, Shakira cerrará su gira, previo al concierto gratis que dará en el Zócalo de la CDMX.
¿Cómo llegar al concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros?
Si viajas en transporte público, las estaciones estaciones de Metro CDMX más cercanas al Estadio GNP Seguros son:
- Ciudad Deportiva
- Puebla
Ambas estaciones pertenecen a la línea 9 del metro y se deben caminar algunos metros para llegar al recinto.
La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.