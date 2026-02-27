¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 27 de febrero.

Shakira, de 49 años, dará el último concierto en el Estadio GNP Seguros de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Horario para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros

El horario del concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros para el 27 de febrero 2026, sería el siguiente:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas o 2:30 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 o 11:30 de la noche aproximadamente

Shakira, cantante. (@shakira)

A lo largo de show en vivo, Shakira interpretará sus mejores temas, aquellos que la han consolidado como un ícono de la música latinoamericana.

Con su concierto en el Estadio GNP Seguros del 27 de febrero, Shakira cerrará su gira, previo al concierto gratis que dará en el Zócalo de la CDMX.

¿Cómo llegar al concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros?

Si viajas en transporte público, las estaciones estaciones de Metro CDMX más cercanas al Estadio GNP Seguros son:

Ciudad Deportiva

Puebla

Ambas estaciones pertenecen a la línea 9 del metro y se deben caminar algunos metros para llegar al recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.