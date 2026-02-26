¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 26 de febrero.

Y es que para celebrar su 30 aniversario de carrera, Elefante llega con un concierto que promete ser memorable en el Auditorio Naacional.

Horario para el concierto de Elefante en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Elefante en el Auditorio Nacional para el 26 de febrero 2026, sería el siguiente:

Apertura de puertas: 6:30 a 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 u 11:00 de la noche aproximadamente

Se espera que durante estas dos horas de concierto de Elefante en el Auditorio Nacional, interpreten sus mejores éxitos que han llevado a lo largo de estos 30 años de carrera.

Elefante tendrá un concierto en el Auditorio Nacional (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

¿Cómo llegar al concierto de Elefante en el Auditorio Nacional?

Si viajas en transporte público, puedes llegar por la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que va desde Rosario a Barranca del Muerto.

O por la Línea 7 del Metrobús que va desde Indios Verdes hasta Campo Marte, recorriendo todo Paseo de la Reforma; en ambos casos, el descenso es en la estación Auditorio.

Dirección del Auditorio Nacional: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.