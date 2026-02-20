La banda estadounidense de post-hardcore, Alesana llega en concierto este viernes 20 de febrero al Foro Velódromo de la CDMX.

Así que prepárate con los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada para el concierto de Alesana en Foro Velódromo; esto debes saber:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: San Venus

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alesana en Foro Velódromo del 20 de febrero

El Foro Velódromo de la CDMX será el recinto para el esperado concierto de hoy viernes 20 de febrero de Alesana.

Concierto especial de Alesana en el Foro Velódromo, ya que la banda estará celebrando 16 años de su disco The Emptiness.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Alesana en Foro Velódromo sean los siguientes: