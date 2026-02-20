Hoy 20 de febrero es el esperado concierto de la banda estadounidense de post-hardcore, Alesana en el Foro Velódromo de la CDMX.

Así que ten preparado tu itinerario con horario y hora en la que termina el concierto de Alesana en el Foro Velódromo y no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: San Venus

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se estima 2:00 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Alesana (Alesana )

Alesana celebra los 16 años de The Emptiness en el Foro Velódromo

Alesana llega en concierto al Foro Velódromo con un show bastante especial, pues estará celebrando con sus fans los 16 años de The Emptiness.

Recuerda que el Foro Velódromo es el recinto ubicado en la calle de Radamés Treviño número 2 en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Foro Velódromo se ubica a unos pasos de la estación Velódromo Olímpico del Metro en la Línea 9.