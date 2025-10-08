Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne de 57 años de edad, está de regreso al Palacio de los Deportes para dos fechas en concierto programadas para el 8 y 9 de octubre.

Y de las cuales te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para Chayanne en Palacio de los Deportes.

Setlist, horario y telonero para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre

No te pierdas de ningún detalles en los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre a continuación setlist de canciones, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Chayanne, cantante.
Posible setlist para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre

Chayanne trae de regreso al Palacio de los Deportes su gira de conciertos ‘Bailemos otra vez’ los días 8 y 9 de octubre.

Conciertos de Chayanne con lo mejor de su música en vivo y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Palacio de los Deportes sean:

  1. Bailemos otra vez
  2. Salomé
  3. Boom Boom
  4. Un siglo sin ti
  5. El centro de mi corazón
  6. Provócame
  7. Caprichosa
  8. Cuidarte el alma
  9. Atado a tu amor
  10. La clave
  11. Baila Baila
  12. Y tú te vas
  13. Yo te amo
  14. Volver a nacer
  15. Tu pirata soy yo
  16. Completamente enamorados
  17. Palo bonito
  18. Este ritmo se baila así
  19. Fiesta en América
  20. Si nos quedara poco tiempo
  21. Te amo y punto
  22. Humanos a Marte
  23. Como tú y yo
  24. Madre Tierra (Oye)
  25. Dejaría todo
  26. Tiempo de vals
  27. Bailando bachata
  28. Torero