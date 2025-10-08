Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne de 57 años de edad, está de regreso al Palacio de los Deportes para dos fechas en concierto programadas para el 8 y 9 de octubre.
Y de las cuales te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para Chayanne en Palacio de los Deportes.
Setlist, horario y telonero para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre
No te pierdas de ningún detalles en los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre a continuación setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
Posible setlist para los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre
Chayanne trae de regreso al Palacio de los Deportes su gira de conciertos ‘Bailemos otra vez’ los días 8 y 9 de octubre.
Conciertos de Chayanne con lo mejor de su música en vivo y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Palacio de los Deportes sean:
- Bailemos otra vez
- Salomé
- Boom Boom
- Un siglo sin ti
- El centro de mi corazón
- Provócame
- Caprichosa
- Cuidarte el alma
- Atado a tu amor
- La clave
- Baila Baila
- Y tú te vas
- Yo te amo
- Volver a nacer
- Tu pirata soy yo
- Completamente enamorados
- Palo bonito
- Este ritmo se baila así
- Fiesta en América
- Si nos quedara poco tiempo
- Te amo y punto
- Humanos a Marte
- Como tú y yo
- Madre Tierra (Oye)
- Dejaría todo
- Tiempo de vals
- Bailando bachata
- Torero