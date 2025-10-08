El Palacio de los Deportes vuelve a recibir en concierto a Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne de 57 años de edad, este 8 y 9 de octubre.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Chayanne con el horario y hora en la que terminan los conciertos en el Palacio de los Deportes.

Horarios de los conciertos de Chayanne en Palacio de los Deportes del 8 y 9 de octubre

Arma tu plan de llegada y hasta regreso a casa con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 8 y 9 de octubre de Chayanne en Palacio de los Deportes; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Chayanne, cantante. (@CHAYANNE)

Chayanne regresa al Palacio de los Deportes el 8 y 9 de octubre en concierto

La gira de conciertos ‘Bailemos otra vez’ regresa al Palacio de los Deportes este 8 y 9 de octubre con lo mejor de la música de Chayanne.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público, por Metro y la estación cercana al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en Metrobús las estaciones cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la Línea 2.