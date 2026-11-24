El Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México (CDMX) prepara su concierto gratuito Ciudad es Juventudes que reunirá a destacadas figuras de la escena musical y nuevos talentos del género urbano.

“¡La última y nos vamos! Porque esta ciudad es de las juventudes, traemos el perreo y el flow más pesado directo a la CDMX", detalló el Injuve.

Ciudad es Juventudes es el concierto gratuito del Injuve que se realizará el próximo domingo 13 de diciembre.

La sede para los conciertos de Ciudad es Juventudes será la explanada del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras Ciudad es Juventudes, el concierto gratuito del Injuve arrancará en punto de las 11:00 de la mañana.

Ciudad es Juventudes: cartel, fecha y artistas del concierto gratuito del Injuve ( Injuve)

Ciudad es Juventudes: Cartel con todos sus artistas en el concierto gratuito del Injuve

Los exponentes del género urbano, Alemán, Cachirula y Loojan serán quienes encabezan el cartel de artistas de Ciudad es Juventudes, el concierto gratuito del Injuve.

Además de Alemán, Cachirula y Loojan el concierto gratuito del Injuve, Ciudad es Juventudes, acomplejan el cartel los conciertos de: