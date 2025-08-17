Christian Nodal -de 26 años de edad- reapareció junto a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar durante los conciertos “Los Aguilar con Orquesta” en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles.

La reaparición de Christian Nodal con los Aguilar ocurrió en medio de la controversia generada por la entrevista con Adela Micha.

Christian Nodal reaparece con Ángela Aguilar y Pepe Aguilar

Christian Nodal reapareció junto a Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Pepe Aguilar el 15 y 16 de agosto en Los Ángeles, por el Hollywood Bowl.

Estos eventos marcaron la primera vez que Pepe Aguilar -de 57 años de edad- Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar actuaron juntos en este icónico escenario, acompañados por la Orquesta del Hollywood Bowl y el Mariachi Zacatecano.

Christian Nodal estuvo presente apoyando a su esposa, y se le vio interactuando de cerca con la familia Aguilar.

Imágenes compartidas en redes sociales, muestran a cantante de regional mexicano, celebrando el éxito del concierto junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar -de 26 años de edad- quien también festejó su cumpleaños el 15 de agosto.

Pepe Aguilar responde tras polémica de Christian Nodal en entrevista con Adela Micha

Pepe Aguilar publicó en Instagram una imagen en la que celebraba su concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde recordó que hace 23 años fue el primer mexicano en presentarse en ese icónico escenario con mariachi y orquesta:

“Hace 23 años fui el primer mexicano en presentar su espectáculo con mariachi y orquesta en el mega histórico e icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, California. Ahora, estoy de vuelta y no vengo solo. Mis Hijos Angela y Leonardo son parte de este concepto llamado “Los Aguilar” y ahora no es un día, serán dos. " Pepe Aguilar

Sin embargo, Pepe Aguilar enfrentó comentarios negativos tras la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha -de 62 años de edad- y, lejos de ignorarlos, el cantante respondió con humor y sarcasmo a los “haters”.

En los comentarios, Pepe Aguilar respondió diciendo que no le importaban las críticas de desconocidos, llamando “argüenderos” a quienes propagan el odio.

Pepe Aguilar reacciona a comentarios negativos ( captura de pantalla)

También mencionó no haber visto la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, aunque se especula que pudo haber influido en querer que no saliera la este proyecto a la luz.