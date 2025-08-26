En su cuenta oficial de Instagram, Cazzu -de 31 años de edad- presumió que México sí la quiere con sus 4 conciertos sold out.

El tour ‘Latinaje en vivo’ de Cazzu cuenta con 13 conciertos programados por Latinoamérica.

Cazzu

Cazzu presume sus 4 conciertos sold out en México

Cazzu presumió en su cuenta oficial de Instagram que México sí la quiere con sus 4 conciertos sold out.

El tour ‘Latinaje en vivo’ de Cazzu cuenta con 13 conciertos programados por Latinoamérica, de los cuales 5 son del país.

“Falta tan poco”, anunció la cantante argentina a sus más de 18 millones de seguidores en la plataforma de Meta.

Los conciertos en apoyo a su más reciente álbum de 14 canciones lanzado el pasado 24 de abril comenzarán a mediados de septiembre en Argentina y finalizarán a principios de diciembre en Colombia.

Y aunque se desconocen los detalles de los conciertos de Cazzu, se espera que incluya en el setlist las canciones ‘Latinaje’.

Cazzu

Estas son las fechas del tour de Cazzu

El tour ‘Latinaje en vivo’ de Cazzu cuenta con 13 conciertos programados por Latinoamérica, de los cuales 7 han sido sold outs: