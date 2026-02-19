Premio Lo Nuestro celebra su edición número 38 en el Kaseya Center de Miami. Los primeros ganadores ya se han dado a conocer.

Artistas de diferentes géneros compiten para llevarse a casa un galardón entre las categorías que reconocen lo mejor de la música.

Conoce a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Como cada año, fue el público quien decidió a los ganadores de Premio Lo Nuestro gracias a las votaciones.

Y es que si bien son más de 44 categorías, todos contienden por las más importantes que son: Álbum del Año, Canción del Año y Artista del Año.

Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Album del Año

  • Debí Tirar Más Fotos– Bad Bunny GANADOR
  • ¿Y Ahora Qué +?– Alejandro Sanz
  • 111xpantia– Fuerza Regida
  • Babylon Club– Danny Ocean
  • Cosa Nuestra– Rauw Alejandro
  • Eterno– Prince RoyceIsland Boyz– Myke Towers
  • La Ciudad– Alleh & Yorghaki
  • Palabra De To’s (Seca)– Carín León
  • Tropicoqueta– Karol G
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Canción del Año

  • “Desde Hoy” – Natti Natasha
  • “DTMF” – Bad Bunny GANADOR
  • “El Amor De Mi Herida” – Carín León
  • “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
  • “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Latina Foreva” – Karol G
  • “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  • “Soltera” – Shakira
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Canción Norteña del Año

  • “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
  • “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
  • “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
  • “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
  • “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda GANADOR
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Tour del Año

  • Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
  • De Rey A Rey – Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira GANADORA
  • Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour – Maná
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción del Año – Urbano

  • “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Hablame Claro” – Yandel & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Latina Foreva” – Karol G GANADORA
  • “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
  • “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • “Rio” – J Balvin“Romeo” – Anitta
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadoras a Mejor combinación femenina

  • “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
  • “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar GANADORAS
  • “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
  • “En 4” – Kenia Os & Anitta
  • “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
  • “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
  • “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
  • “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
  • “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

  • “6 De Febrero” – Aitana GANADORA
  • “Da Me” – Bad Gyal
  • “Esa Diva” – Melody
  • “Moja1ta” – Lola Indigo
  • “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
  • “Tatami” – JC Reyes
  • “Tuchat” – Quevedo
  • “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción del Año – Pop

  • “Bronceador” – Maluma
  • “Con Otra” – Cazzu GANADORA
  • “El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
  • “La Carretera” – Pedro Capó
  • “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
  • “Mientes” – Reik
  • “Noviogangsta <3” – Emilia
  • “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
  • “Soltera” – Shakira
  • “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Mejor Canción de Música Cristiana

  • “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • “La Respuesta” – Gocho
  • “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
  • “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
  • “Sonríele” – Daddy Yankee GANADORA
  • “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Pop Femenina del Año

  • Aitana
  • Cazzu GANADORA
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Afrobeat del Año

  • “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
  • “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
  • “San Blas” – Boza
  • “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo GANADORES
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Revelación del Año Femenina

  • Aria Bela
  • Camila Fernández GANADORA
  • Delilah
  • Estevie
  • MAR
  • Paloma Morphy
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción Mariachi/Ranchera del Año

  • “Amé” – Christian Nodal
  • “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • “Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
  • “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Sin Llorar” – Yuridia GANADORA
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Femenina del Año – Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G GANADORA
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Colaboración del Año – Pop

  • “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira GANADORES
  • “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
  • “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
  • “Huir” – Kany García & Lia Kali
  • “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
  • “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Colaboración del Año – Pop-Urbano

  • “2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo GANADORES
  • “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
  • “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
  • “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
