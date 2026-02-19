Premio Lo Nuestro celebra su edición número 38 en el Kaseya Center de Miami. Los primeros ganadores ya se han dado a conocer.
Artistas de diferentes géneros compiten para llevarse a casa un galardón entre las categorías que reconocen lo mejor de la música.
Conoce a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026
Como cada año, fue el público quien decidió a los ganadores de Premio Lo Nuestro gracias a las votaciones.
Y es que si bien son más de 44 categorías, todos contienden por las más importantes que son: Álbum del Año, Canción del Año y Artista del Año.
Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Album del Año
- Debí Tirar Más Fotos– Bad Bunny GANADOR
- ¿Y Ahora Qué +?– Alejandro Sanz
- 111xpantia– Fuerza Regida
- Babylon Club– Danny Ocean
- Cosa Nuestra– Rauw Alejandro
- Eterno– Prince RoyceIsland Boyz– Myke Towers
- La Ciudad– Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca)– Carín León
- Tropicoqueta– Karol G
Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Canción del Año
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “DTMF” – Bad Bunny GANADOR
- “El Amor De Mi Herida” – Carín León
- “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
- “Soltera” – Shakira
Premio Lo Nuestro 2026: Ganador a Canción Norteña del Año
- “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
- “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
- “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
- “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
- “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda GANADOR
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira GANADORA
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción del Año – Urbano
- “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Hablame Claro” – Yandel & Feid
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Latina Foreva” – Karol G GANADORA
- “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
- “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
- “Rio” – J Balvin“Romeo” – Anitta
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadoras a Mejor combinación femenina
- “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar GANADORAS
- “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
- “En 4” – Kenia Os & Anitta
- “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
- “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
- “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
- “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
- “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano
- “6 De Febrero” – Aitana GANADORA
- “Da Me” – Bad Gyal
- “Esa Diva” – Melody
- “Moja1ta” – Lola Indigo
- “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
- “Tatami” – JC Reyes
- “Tuchat” – Quevedo
- “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción del Año – Pop
- “Bronceador” – Maluma
- “Con Otra” – Cazzu GANADORA
- “El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
- “La Carretera” – Pedro Capó
- “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Mientes” – Reik
- “Noviogangsta <3” – Emilia
- “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
- “Soltera” – Shakira
- “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Mejor Canción de Música Cristiana
- “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- “La Respuesta” – Gocho
- “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
- “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
- “Sonríele” – Daddy Yankee GANADORA
- “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Pop Femenina del Año
- Aitana
- Cazzu GANADORA
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Afrobeat del Año
- “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
- “San Blas” – Boza
- “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo GANADORES
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela
- Camila Fernández GANADORA
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Canción Mariachi/Ranchera del Año
- “Amé” – Christian Nodal
- “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
- “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Sin Llorar” – Yuridia GANADORA
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadora a Artista Femenina del Año – Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G GANADORA
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Colaboración del Año – Pop
- “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira GANADORES
- “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
- “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
- “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
Premio Lo Nuestro 2026: Ganadores a Colaboración del Año – Pop-Urbano
- “2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
- “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo GANADORES
- “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
- “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle