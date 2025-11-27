La primera edición del festival de música en concierto Warped Tour México 2026 ya ha revelado su detalles de precios de boletos, con el arranque de su preventa.

Por lo que ya te tenemos todo lo que necesitas saber de precio de boletos por fases y preventa para que no te quedes sin disfrutar de todas las actividades y conciertos del Warped Tour México 2026:

Venta Beyond Banamex: 27 de noviembre 2025 con códigos desde las 9:00 de la mañana.

Preventa Priority Banamex: 28 de noviembre 2025 con códigos desde las 9:00 am

Preventa Banamex Banamex: 1 de diciembre 2025 desde las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 2 de diciembre 2:00 pm

Precios de abonos con cargos:

General Fase 1: $2,455.25 General Fase 2: $2,827.25 General Fase 3: $3,199.25 General Fase 4: $3,571.25 Plus Fase 1: $4,419.25 Plus Fase 2: $5,089.25 Plus Fase 3: $5,783.25

Vans Warped Tour 2026 confirma dos fechas en México en septiembre (Vans Warped Tour 2026 )

Warped Tour México 2026 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Otro de los detalles que ya también se confirmó es la sede del Warped Tour México 2026, pues tal y como se había dicho en los rumores será en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Recuerda que ​​el Autódromo Hermanos Rodríguez es el recinto ubicado en Viaducto del Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

La vía rápida para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es por el Metro en la Línea 9 bajando en la estación Ciudad Deportiva.