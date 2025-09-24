Carin León colapsa Ticketmaster en Estados Unidos, más de medio millón en la fila de preventa para conseguir un boleto.

El cantante Carin León- de 36 años de edad- sigue demostrando que es uno de los intérpretes de música regional mexicana más populares que hay en la actualidad.

Carin León provoca colapso de Ticketmaster en Estados Unidos con más de medio millón en fila de preventa

La preventa de boletos para los conciertos que tendrá Carin León en Las Vegas, Nevada, ha sido todo un éxito.

Ante la alta demanda de entradas, Ticketmaster de Estados Unidos registró más de medio millón de usuarios en fila para comprar un boleto para las presentaciones del:

Viernes 11 de septiembre 2026

Sábado 12 de septiembre 2026

Domingo 13 de septiembre 2026

Carin León (Carin León Facebook @Carin León )

Las tres fechas de conciertos se reportaron agotadas en tiempo récord.

Haciendo que el cantante de regional mexicano firmar un sold out, pese a que faltan muchos meses para verlo en los Estados Unidos.

Cabe señalar que los conciertos de Carin León serán en el Sphere de Las Vegas, un recinto que tiene capacidad para 20 mil personas.

Carin León (Carin León Facebook @Carin León )

Carin León abre nuevas fechas de conciertos tras hacer que Ticketmaster en Estados Unidos colapsara

Debido a la alta demanda de boletos, Carín León abrió tres nuevas fechas de conciertos para su residencia en la Sphere de Las Vegas Nevada en Estados Unidos.

Con ello, Carin León también se presentará en estos días:

Viernes 4 de septiembre 2026

Sábado 5 de septiembre 2026

Domingo 6 de septiembre 2026

La nueva preventa de boletos para esas fechas de conciertos de Carin León comenzará mañana miércoles 24 de septiembre 2025 en punto de las 12 de la tarde.

Se espera que también haya una buena respuesta del público de Carin León en Ticketmaster, por lo que se invita a anticipar la compra de entradas.