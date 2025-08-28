Bon Jovi anunció una colaboración junto a Carin León llamada “Hicimos Que Pareciera Fácil”, que vendrá en su próximo disco.

Con la canción “Hicimos Que Pareciera Fácil” o bien “We Made It Look Easy”, Bon Jovi eligió a Carin León para esta colaboración musical que tiene a todos a la expectativa.

De los detalles del disco, se sabe que el lanzamiento será el 24 de octubre de 2025 por medio de Island Records.

Forever ‘edición legendaria’ es una nueva versión del disco que sacó Bon Jovi en 2024 .

Sin embargo, esta vez cada una de las catorce canciones serán en duetos con grandes representantes de la industria musical.

Este nuevo álbum que incluye a Carin León surgió de la necesidad de Jon Bon Jovi de crear música sin tener mayores exigencias vocales y acompañado de sus amigos.

Listado completo de canciones de Forever ‘edición legendaria’ de Bon Jovi

Además de la colaboración que Bon Jovi tiene con Carin León en su disco Forever ‘edición legendaria’, se incluyen estas canciones a dueto:

Red, White & Jersey con Bruce Springsteen, de 75 años de edad Legendary con James Bay, de 34 años de edad We Made It Look Easy con Robbie Williams, de 51 años de edad Living Proof con Jelly Roll, de 40 años de edad Waves con Jason Isbell, de 46 años de edad Seeds con Ryan Tedder, de 46 años de edad Kiss The Bride con Billy Falcon, de 69 años de edad The People’s House con The War & Treaty Walls of Jericho con Joe Elliott, de 66 años de edad I Wrote You A Song con Lainey Wilson, de 33 años de edad Living In Paradise con Avril Lavigne, de 40 años de edad My First Guitar con Marcus King, de 29 años de edad Hollow Man con Bruce Springsteen

Antes del lanzamiento de Forever ‘edición legendaria’, se estrenarán Hollow Man y Red, White & Jersey con Bruce Springsteen el 29 de agosto.