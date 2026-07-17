La banda del regional mexicano Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros de la CDMX con dos fechas en concierto para el 17 y 18 de julio.
Y para que no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros, te dejamos a continuación todos los detalles del setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para lGrupo Firme en el Estadio GNP Seguros del 17 y 18 de julio
La gira de concierto La Última Peda Tour de Grupo Firme llega al Estadio GNP Seguros este 17 y 18 de julio, con un show que promete.
Pues se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- Pídeme
- Felicidades
- Juro por Dios
- El amor no fue pa’ mí
- Alaska
- Lujos y secretos
- Cada quien
- Típico clásico
- El beneficio de la duda
- Luna
- Todavía te amo
- Hubiéramos
- Quiere llorar y no puede
- Alégale al umpire
- Cada vez te extraño más
- Calidad
- Hablando claro
- Que fuimos
- Tú
- El mundo a tus pies
- Amor soñado
- El tóxico
- Ya lo sé
- Decide tú
- En tu perra vida
- Ya no vuelvo contigo
- Al Final Del Día
- C Y Medio
- Nunca Supiste Que Te Esperé
- El amor de su vida
- Ya supérame
- Gracias