La banda del regional mexicano Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros de la CDMX con dos fechas en concierto para el 17 y 18 de julio.

Y para que no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros, te dejamos a continuación todos los detalles del setlist y telonero:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

Posible setlist para lGrupo Firme en el Estadio GNP Seguros del 17 y 18 de julio

La gira de concierto La Última Peda Tour de Grupo Firme llega al Estadio GNP Seguros este 17 y 18 de julio, con un show que promete.

Pues se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes: