La banda del regional mexicano Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros de la CDMX con dos fechas en concierto para el 17 y 18 de julio.

Y para que no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros, te dejamos a continuación todos los detalles del setlist y telonero:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Grupo Firme en CDMX 2026: nueva fecha y boletos para “La Última Peda” en Estadio GNP Seguros
Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

Posible setlist para lGrupo Firme en el Estadio GNP Seguros del 17 y 18 de julio

La gira de concierto La Última Peda Tour de Grupo Firme llega al Estadio GNP Seguros este 17 y 18 de julio, con un show que promete.

Pues se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:

  1. Pídeme
  2. Felicidades
  3. Juro por Dios
  4. El amor no fue pa’ mí
  5. Alaska
  6. Lujos y secretos
  7. Cada quien
  8. Típico clásico
  9. El beneficio de la duda
  10. Luna
  11. Todavía te amo
  12. Hubiéramos
  13. Quiere llorar y no puede
  14. Alégale al umpire
  15. Cada vez te extraño más
  16. Calidad
  17. Hablando claro
  18. Que fuimos
  20. El mundo a tus pies
  21. Amor soñado
  22. El tóxico
  23. Ya lo sé
  24. Decide tú
  25. En tu perra vida
  26. Ya no vuelvo contigo
  27. Al Final Del Día
  28. C Y Medio
  29. Nunca Supiste Que Te Esperé
  30. El amor de su vida
  31. Ya supérame
  32. Gracias