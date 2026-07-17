El Estadio GNP Seguros de la CDMX recibe este 17 y 18 de julio a la banda sinaloense, Grupo Firme en concierto.

Así que prepara tu itinerario, pues a continuación te dejamos los detalles del horario de los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros (OCESA)

La Última Peda Tour de Grupo Firme llega al Estadio GNP Seguros

Será este 17 y 18 de julio cuando La Última Peda Tour de Grupo Firme llegue en concierto al Estadio GNP Seguros.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Así que solo disfruta del concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros pues ya tiene todo para hacerlo.