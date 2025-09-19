Camila iniciaría una gira en Estados Unidos el próximo 14 de noviembre, pero los conciertos se cancelaron por un tema relacionado a Samo.

El programa De Primera Mano reveló que Samo -de 49 años de edad- sería el responsable de que la gira de Camila no siga su curso.

Camila canceló su gira en Estados Unidos por unos problemas con Samo

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- reveló que Camila tenía 10 fechas pactadas en Estados Unidos y su gira arrancaría en noviembre.

Sin embargo, dicha gira se canceló porque Samo exigió que le aumentaran el sueldo, ya que es el vocalista del grupo.

“Hoy les cancelaron la gira ¿Saben cuál fue el problema? Que Samo tomó la decisión ejecutiva de pedir que le aumentaran el sueldo, él como vocalista" Gustavo Adolfo Infante

¿#Camila CANCELA GIRA por EE.UU por problemas con #Samo? Esto dicen los rumores #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/TskC27moXP — De Primera Mano (@deprimeramano) September 18, 2025

A pesar de que había un contrato de por medio, Samo no quiso negociar y si los organizadores de la gira no le pagaban, él no iba a cantar .

Como Samo se negó a seguir adelante con su contrato, la gira de Camila en Estados Unidos se canceló, a pesar de que ya habían programado conciertos en:

Phoenix, Arizona

San Diego, California

Dallas, Texas

Huston, Texas

Sacramento, Texas

Anaheim, California

Orlando, Florida

Charlotte, Carolina del Norte

La gira de Camila en Estados Unidos estaba planeada desde que anunciaron su regreso a los escenarios, a inicios del 2025.

Camila (Instagram/@camilamx)

¿Camila ya no se va a presentar en sus próximos conciertos?

Hasta el momento, Camila no ha compartido un comunicado para confirmar que su gira en Estados Unidos esté cancelada.

Y los boletos para sus conciertos siguen a la venta en diversas boleteras de Estados Unidos .

Mientras tanto, la cuenta oficial de Camila en Instagram compartió una historia donde el grupo invitaba a sus fans argentinos a su concierto el 21 de octubre.

Camila se va a presentar en Mendoza, Argentina en la Arena Stadium y tiene fechas programadas en:

24 de septiembre: Bogotá, Colombia

26 de septiembre: Medellín, Colombia

27 de septiembre: Cali, Colombia

9 de octubre: Zapopan, Jalisco

16 de octubre: Córdoba, Argentina

19 de octubre: Buenos Aires, Argentina