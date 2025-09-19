Camila iniciaría una gira en Estados Unidos el próximo 14 de noviembre, pero los conciertos se cancelaron por un tema relacionado a Samo.
El programa De Primera Mano reveló que Samo -de 49 años de edad- sería el responsable de que la gira de Camila no siga su curso.
Camila canceló su gira en Estados Unidos por unos problemas con Samo
Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- reveló que Camila tenía 10 fechas pactadas en Estados Unidos y su gira arrancaría en noviembre.
Sin embargo, dicha gira se canceló porque Samo exigió que le aumentaran el sueldo, ya que es el vocalista del grupo.
“Hoy les cancelaron la gira ¿Saben cuál fue el problema? Que Samo tomó la decisión ejecutiva de pedir que le aumentaran el sueldo, él como vocalista"Gustavo Adolfo Infante
A pesar de que había un contrato de por medio, Samo no quiso negociar y si los organizadores de la gira no le pagaban, él no iba a cantar.
Como Samo se negó a seguir adelante con su contrato, la gira de Camila en Estados Unidos se canceló, a pesar de que ya habían programado conciertos en:
- Phoenix, Arizona
- San Diego, California
- Dallas, Texas
- Huston, Texas
- Sacramento, Texas
- Anaheim, California
- Orlando, Florida
- Charlotte, Carolina del Norte
La gira de Camila en Estados Unidos estaba planeada desde que anunciaron su regreso a los escenarios, a inicios del 2025.
¿Camila ya no se va a presentar en sus próximos conciertos?
Hasta el momento, Camila no ha compartido un comunicado para confirmar que su gira en Estados Unidos esté cancelada.
Y los boletos para sus conciertos siguen a la venta en diversas boleteras de Estados Unidos.
Mientras tanto, la cuenta oficial de Camila en Instagram compartió una historia donde el grupo invitaba a sus fans argentinos a su concierto el 21 de octubre.
Camila se va a presentar en Mendoza, Argentina en la Arena Stadium y tiene fechas programadas en:
- 24 de septiembre: Bogotá, Colombia
- 26 de septiembre: Medellín, Colombia
- 27 de septiembre: Cali, Colombia
- 9 de octubre: Zapopan, Jalisco
- 16 de octubre: Córdoba, Argentina
- 19 de octubre: Buenos Aires, Argentina