Samo de Camila -de 48 años de edad- volvió a ser víctima de robo otra vez en CDMX y en el Ministerio Público nadie lo atendió.

Visiblemente molesto, Samo de Camila utilizó sus redes sociales para informar que le robaron sus documentos de viaje horas antes de que tomara un vuelo a Nueva York.

Por lo que será imposible viajar para presentarse en el festival Amor, ya que deberá quedarse en el país para levantar la denuncia correspondiente.

Cabe destacar que no es la primera vez que Samo de Camila es víctima de robo.

Y es que en julio de 2024, denunció que le rompieron el cristal de un automóvil en el que trasladaban sus herramientas de trabajo.

Samo de Camila, no sabe cuánto durará el reencuentro

Samo de Camila usó sus redes sociales para dar a conocer que nuevamente fue víctima de robo en la CDMX.

En un video en el que aparece desde la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el cantante dijo que unos delincuentes hicieron de las suyas.

Samo de Camila relató que le robaron su maleta en el estacionamiento de una farmacia de la CDMX.

El cantante se encontraba con su manager y se dirigían al aeropuerto cuando fueron asaltados.

En un video compartido en X detalló que entre los objetos robados se encontraban sus documentos de viaje, los cuales eran esenciales para su destino a Nueva York.

Además, a Samo de Camila le robaron pertenencias como:

Esta situación provocó que tuviera que cancelar una de sus presentaciones programadas en el festival Amor en Nueva York.

“Son la 01:30 de la mañana y me siento lleno de impotencia, nuevamente. Porque teníamos un viaje a Nueva York, un compromiso con el Festival Amor, que de verdad estaba muy ilusionado de ir y cantar con ese público maravilloso, pero nos asaltaron de nuevo.”

Para finalizar, Samo de Camila explicó que ya había recurrido a las autoridades para denunciar el lamentable hecho delictivo.

Sin embargo, enfatizó en que sería “una noche larga”, pues acudió al Ministerio Público para hacer la denuncia y no encontró a nadie que le diera atención durante la madrugada.

“Será una noche larga, tenemos que levantar la denuncia. Llegamos a un Ministerio Público, pero, cómo ven, no hay nadie. La puerta está abierta pero no hay nadie que atienda, así que tendré que hacerlo en unas horas más cuando el personal del Ministerio Público llegue.”

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r

Samo de Camila enfrentó otro robo, afectando sus compromisos en Estados Unidos.

Entre los objetos que perdió en el asalto estaban sus documentos, mismos que eran necesarios para viajar al extranjero.

El cantante exigió que las autoridades mexicanas castiguen a los responsables del asalto.

Destacando la necesidad de imponer penas más severas para prevenir estos delitos.

“Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Se normaliza mucho este tipo de actos, y me encantaría que los responsables de esto aparezcan y reciban la pena que merecen por tomar lo que no les pertenece...”

Samo de Camila