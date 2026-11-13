A poco más de una semana de haber conseguir una rotunda victoria en las urnas en Texas, Bobby Pulido obtuvo un nuevo logro tras ganar otro Latin Grammy.

El cantante y compositor mexicoamericano se alzó como el ganador en la categoría de Mejor Álbum de Música Texana con su más reciente producción.

Cabe destacar que el próximo miembro del Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya acumula en sus vitrinas tres Latin Grammy, todos en la misma categoría y de forma consecutiva.

Bobby Pulido gana nuevo Latin Grammy (ANNA WEBBER / Getty Images via AFP)

Bobby Pulido ganó su tercer Latin Grammy

El cantante y compositor Bobby Pulido sigue de fiesta, pues tras ganar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, ahora se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Texana.

Durante la ceremonia que se celebró el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Bobby Pulido recibió su tercer galardón del tipo.

El Latin Grammy se le otorgó por su más reciente disco titulado “Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)”, con el que le ganó a Jay Perez, Destiny Navaira, Vilax y Kevin Aguilar.

Al recibir su tercer premio, el también compositor anunció su retiro musical, tras lo cual extendió un agradecimiento al público y a la industria.

Cabe destacar que durante su trayectoria que se prolongó por 30 años lanzó en total 16 álbumes y recibió 6 nominaciones al premio, ganando las estatuillas a mejor álbum tejano en 2022 y 2025.

Bobby Pulido ganó tercer Latin Grammy tras victoria electoral

Bobby Pulido ganó su nuevo Latin Grammy apenas diez días después de ganar con 62% de los votos el Distrito 15 de Texas, desplazando a la republicana Monica De La Cruz.

Cuando asuma el cargo legislativo en enero de 2027, Bobby Pulido será el primer congresista de Estados Unidos con tres Latin Grammy, un cierre de ciclo entre música y política.

Bobby Pulido (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

La campaña del músico se centró en el costo de vida, la sanidad y la educación bajo el lema “Gente sobre partido, el Sur de Texas primero”, buscando conectar con el electorado hispano.

El triunfo electoral desató reacciones como la del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el respaldo de Los Tigres del Norte, quienes lo calificaron como “la voz de la comunidad latina”.