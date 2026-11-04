El cantante Bobby Pulido logró arrasar en las elecciones 2026 en Texas, pues derrotó a Monica De La Cruz, quien buscaba la reelección republicana en el distrito.

Al respecto, Bobby Pulido externó su emoción tras ver que en el resultados de las elecciones intermedias en el Distrito Congresional 15 de Texas, obtuvo casi el doble de las votaciones que Monica De La Cruz.

Bobby Pulido gana las elecciones en Texas; derrota a la republicana Monica De La Cruz

El 3 de noviembre de 2026 sucedieron las elecciones en Texas, en donde Bobby Pulido se enfrentó a la búsqueda de la reelección de Monica De La Cruz.

Sin embargo, ese mismo día se dio a conocer que el cantante de música tejana arrasó con las votaciones, orillando a que Monica De La Cruz reconociera su eminente derrota.

Según los votos dados en el Distrito Congresional 15 de Texas, Bobby Pulido obtuvo casi más del doble de votos sobre Monica De La Cruz, quedando así los resultados:

Bobby Pulido: 62.3%

Monica De La Cruz: 37.7%

La victoria del cantante no solo se traduce con la recuperación de los demócratas en el Distrito 15 de Texas, sino la aspiración de Monica De La Cruz a la reelección.

Ahora, será en enero de 2027 que Bobby Pulido tome su lugar en el escaño como representante federal.

Bobby Pulido reacciona a su victoria en Texas sobre Monica De La Cruz

El cantante Bobby Pulido resultó ganador en las elecciones de Texas de este 3 de noviembre, por lo que no dudó en externar su emoción al haber derrotado a los republicanos.

Además de externar “Huesuputamare!” Bobby Pulido celebró su victoria con un staff que le puso su famosa canción “Llorarás”, mientras se daban a conocer las votaciones a su favor.