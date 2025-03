Se anuncia el lanzamiento del nuevo álbum de la banda de metal japonesa, Babymetal; te decimos todo lo que se sabe.

El nuevo álbum tendrá colaboraciones con grandes figuras del rock actual; las cuales han compartido escenario con Babymetal en giras internacionales.

Acá te decimos los detalles del nuevo álbum de Babymetal como: nombre, fecha de lanzamiento, número, título de canciones y colaboraciones.

Nuevo álbum de Babymetal revela nombre, número del disco y fecha de lanzamiento

Babymetal firma con Capitol Records y anuncia su cuarto álbum de estudio, llamado: Metal Forth.

Babymetal lanzará a nivel mundial su nuevo disco, Metal Forth, a partir del 13 de junio.

El aviso de este nuevo álbum, viene con la celebración de su aniversario 15; donde se planea, Babymetal tenga un mayor alcance a nivel global.

“El sonido de Babymetal resonará en todo el mundo a medida que tomamos esfuerzos más audaces y dinámicos que nunca antes. Mantente atento para lo que está por venir.” KEY 'KOBAMETAL' KOBAYASHI, PRODUCTOR Y GERENTE DE BABYMETAL

A su vez, se espera que en junio, Babymetal comience su mayor gira por Norteamérica.

Nuevo álbum de Babymetal también revela el título de las canciones y colaboraciones

Metal Forth -el cuarto y nuevo álbum de Babymetal- tendrá un total de 13 canciones.

En las cuales, se contará con la participación de diferentes figuras del rock actual que han llegado a compartir escenario con Babymetal:

from me to u (feat. Poppy) RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy) Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail) Kon! Kon! (feat. Bloodywood) KxAxWxAxIxI Sunset Kiss (feat. Polyphia) My Queen (feat. Spiritbox) Algorism METALI!! (feat. Tom Morello) White Flame ー白炎ー

El primer sencillo del álbum, from me to u (feat. Poppy), estará disponible a partir del viernes 4 de abril.

Fecha de preventa del nuevo álbum de Babymetal

Pese a que el nuevo álbum de Babymetal estará disponible hasta el 13 de junio, la banda anunció que ya se encuentra lista la preventa.

A través de redes sociales, se informó que para conseguir en preventa el álbum Metal Forth, tendrás que ingresar al sitio web de Metal Forth (metalforth.com)

En el sitio se podrán adquirir 4 discos por cliente; no obstante, la preventa sólo estará disponible para Estados Unidos.