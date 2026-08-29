No te pierdas a los Aterciopelados en concierto en el Teatro Metropólitan. Te damos precio de boletos, fecha y preventa.

Aterciopelados regresará con una presentación única en CDMX para celebrar el 30 aniversario de su icónico álbum La Pipa de la Paz.

Precio de boletos para Aterciopelados en el Teatro Metropólitan

Por el momento, Ocesa no ha publicado los precio de boletos que tendrán el concierto de Aterciopelados en el Teatro Metropólitan.

El costo de las entradas podría ir de los 750 pesos hasta los 2,500 pesos. La tarifa depende mucho de la zona del Teatro Metropólitan que se elija.

Aterciopelados (Aterciopelados / Facebook)

Fecha para ver a Aterciopelados en el Teatro Metropólitan

El concierto de Aterciopelados en el Teatro Metropólitan será el jueves 10 de diciembre de 2026. De acuerdo con la información revelada por Ticketmaster este sería su horario:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

El show La Pipa de la Paz – 30 Años de Aterciopelados representa un show único que celebra uno de los discos más emblemáticos del rock latinoamericano.

La presentación recorrerá las canciones que marcaron a una generación, aunque también la banda colombiana tocará algunas versiones inéditas que se incluyeron en su EP conmemorativo.

Aterciopelados (Aterciopelados / Facebook)

Preventa de boletos para Aterciopelados en el Teatro Metropólitan

La preventa de boletos para Aterciopelados en el Teatro Metropólitan será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa: lunes 31 de agosto a las 11 de la mañana

Venta general: martes 1 de septiembre a las 11 de la mañana