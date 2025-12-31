La banda Asian Kung-Fu Generation regresa a CDMX en 2026, aquí la fecha y sede del concierto.

El 30th Annviersary Tour de Asian Kung-Fu Generation hará escala en la Ciudad de México para dar un concierto bastante especial.

Fecha del concierto de Asian Kung-Fu Generation en CDMX en 2026

Ya se confirmó la fecha del concierto de Asian Kung-Fu Generation en CDMX 2026, toma nota.

La cita es el próximo domingo 28 de junio 2026. Respecto al precio de boletos, este aún no se han revelado.

Sin embargo, se especula que puedan estar entre los 900 a los 2 mil pesos, dependiendo la zona que se elija.

Asian Kung-Fu Generation concierto CDMX en 2026 (Asian Kung-Fu Generation / Facebook)

Después de su show en México, la icónica banda Asian Kung-Fu Generation viajará a Santiago de Chile para presentarse en el Teatro Caupolicán.

Formada en 1996, Asian Kung-Fu Generation es una banda de rock alternativo, que cuenta con ocho álbumes de estudio, múltiples EP´s y senccillos.

Sede del concierto de Asian Kung-Fu Generation en CDMX en 2026

Si no quieres perderte el concierto de Asian Kung-Fu Generation en CDMX en 2026, te damos la sede.

El evento será en el Pepsi WTC Center de la Ciudad de México.

La estación más cercana al recinto es la de Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte en dicha estación tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur.

La dirección del Pepsi Center WTC es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México.