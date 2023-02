Rumores aseguran que Arctic Monkeys vendrá a México y su visita podría ser a finales de 2023; esta noticia emociona a los fans.

Arctic Monkeys regresó a la escena musical en 2022, luego de que lanzaran su séptimo álbum de estudio, llamado ‘The car’.

El grupo inglés inició su séptima gira internacional antes de estrenar su disco, pero fue en el festival Zürich Openair, donde cantaron su sencillo ‘I Ain’t Quite Where Think I Am’ y dieron a conocer su álbum ‘The Car’.

La gira internacional de Arctic Monkeys no incluía a México, pero en redes sociales circula un rumor que impactó a sus seguidores.

Arctic Monkeys (Domino Record CO)

Arctic Monkeys excluyó a México de su gira internacional, pero hay esperanza

Durante tres largos años, Arctic Monkeys estuvo ausente de la música, pero el 9 de agosto de 2022 arrancaron su gira en Turquía, emocionando a sus fans de todo el mundo.

La última vez que Arctic Monkeys se presentó en México, fue en noviembre de 2022 en el Corona Capital.

Mientras que su último concierto en solitario fue 2019 en el Palacio de los Deportes mientras promocionaban ‘Tranquility base hotel & casino’.

Según rumores en redes sociales, Arctic Monkey podría realizar dos conciertos en México el 6 y 7 de octubre, en el Foro Sol.

En Spotify, Arctic Monkeys tiene planeado hacer conciertos hasta el 1 de octubre, en Manchester, Estados Unidos.

Aunque esto aún es un rumore, los fans de Arctic Monkeys se han mostrado muy emocionados por la posibilidad de dos conciertos en México.

Arctic Monkeys podría regresar a México (Twitter/@ailoviutl)

¿Cuándo anunciaría Arctic Monkeys sus concierto en México?

De ser verdad que Arctic Monkeys anunciará nuevas fechas en México, la noticia podría ser revelada muy pronto.

Según comentarios en redes sociales, se cree que Arctic Monkeys podría revelar la noticia de sus conciertos, el sábado 4 de febrero o dentro de algunos días.

Pero otras teorías indican que podría ser hasta junio, un mes más cercano a la fecha de los conciertos.

Y a pesar de que los conciertos del grupo inglés siguen siendo una especulación, algunos ya se quejaron de que solo vayan a realizar conciertos en la CDMX.

Hasta el momento Arctic Monkeys no ha revelado sus planes de visitar de nuevo México, pero la esperanza de sus fans siguen.