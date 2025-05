Ángela Aguilar de 21 años de edad, tendría miedo de que le apliquen el ‘fan de tu relación’ con Christian Nodal, así que decidió meter un infiltrado para tenerlo bien checadito.

A casi un año de su matrimonio con Ángela Aguilar, la cantante estaría terminando con la paciencia de Christian Nodal de 26 años de edad, porque anda de celosa y caprichosa.

Tal parece que el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal no está pasando por un buen momento y no porque no estén enamorados, sino por los celos de la cantante.

Según información dada por uno del equipo de Christian Nodal, Ángela Aguilar está pasándose de caprichosa con su esposa y ya le está colmando la paciencia.

Ángela Aguilar en los Billboard Women In Music 2025 (Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Y es que Christian Nodal pese a que le cumple a Ángela Aguilar con todo lo que le pide, la cantante sería cada vez más celosa al grado de infiltrar gente en su equipo de trabajo.

“Poco falta para que le pida la ubicación en tiempo real”, fue parte de lo que aseguró el testigo a TVNotas, argumentando que Ángela Aguilar se pone muy mal si su esposo no le responde el teléfono.

A esto se le suma que Ángela Aguilar buscaría estar todo el tiempo cerca de Christian Nodal, pues cuando ella no tiene trabajo siempre quiere estar con él y no se le despega ni un solo momento.

Este grado de celos habría llevado a que Ángela Aguilar tenga hasta un infiltrado en el equipo de Christian Nodal para que le informe todos los movimientos de su esposa cuando ella no está con él.

Ángela Aguilar cela a Christian Nodal porque no quiere ser la cornuda

Se dice que Ángela Aguilar está de celosa con Christian Nodal y hasta le metió un infiltrado en su equipo porque no quiere ser la cornuda.

Y es que según el testigo, la cantante es bien consciente de que Christian Nodal es “coqueto y ojo alegre”, además del historial que tiene con las mujeres.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Es por ello que buscaría evitar a toda costa ser la cornuda y que le apliquen a ella el ‘fan de su relación’.

Sin embargo, el testigo aseguró que de ser así, Ángela Aguilar impediría a toda costa que se sepa que Christian Nodal le fue infiel para no pasar vergüenza.