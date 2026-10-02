Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh regresan a México en 2027 tras el éxito del grupo en España: “Una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira sin nuestra segunda casa”.

A un año del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, el grupo anunció que dará una serie de conciertos en México en el verano de 2027.

El grupo compartió un video el 2 de octubre para confirmar su gira en México y los fans expresaron su emoción por el regreso del grupo.

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh confirma conciertos en México en 2027

La Oreja de Van Gogh arrancó su gira ‘Tantas cosas que contar’ con Amaia Montero en mayo de 2026, donde realizaron diversos conciertos en España.

Tras el éxito de su gira en España, La Oreja de Van Gogh anunció su regreso a México en el verano de 2027.

“México, nos vemos el próximo verano”, expresó Amaia Montero en un video compartido por La Oreja de Van Gohg en redes sociales.

Hasta el momento no se han revelado cuántos conciertos y las ciudades donde se presentará La Oreja de Van Gohg, pero sus fans mexicanos mostraron su emoción por el regreso de la agrupación.

Esto se sabe de la gira de La Oreja de Van Gogh en México

La Oreja de Van Gohg y Amaia Montero se presentaron por última vez juntos en México en 2007 en el Auditorio Nacional durante su tour ‘Guapa’.

Posteriormente, Amaia Montero anunció su salida del grupo y La Oreja de Van Gogh tuvo a Leire Martínez como su vocalista.

Tras el regreso de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh tendrá más de 15 conciertos con Amaia Montero y el 2027 planean regresar a México a partir de julio.

El grupo no dio detalles de sus conciertos en México, pero podrían presentarse en la CDMX y ciudades como Monterrey, Guadalajara, entre otras.